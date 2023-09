dinsdag 12 september 2023 om 11:32

George Bennett krijgt meer eigen kansen bij nieuwe ploeg: “Ik zie veel mogelijkheden”

George Bennett heeft een contract getekend bij Israel Premier-Tech. De 33-jarige komt in 2024 en 2025 voor de ploeg van Sylvan Adams. Bij Israel Premier-Tech zal Bennett meer eigen kansen krijgen.

“Ik kijk enorm uit naar de toekomst met Israel Premier-Tech. Ik ben al close met een aantal renners binnen de ploeg en er is hier een wil om te groeien waar ik onderdeel van wil uitmaken. Ik wil meer individuele resultaten rijden en de best mogelijke renner worden.”

“Ik zie veel mogelijkheden, vooral in de grote rondes en in de hoge bergen. Ik kan niet wachten om aan mijn nieuwe avontuur te beginnen”, eindigt Bennett. De afgelopen jaren reed de Nieuw-Zeelander voornamelijk in dienst bij UAE Team Emirates en daarvoor Jumbo-Visma.