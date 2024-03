zaterdag 23 maart 2024 om 11:00

Gent-Wevelgem Quiz: Test jouw kennis en maak kans op een RIDE-jaarabonnement!

Zondag 24 maart staat Gent-Wevelgem 2024 op het programma! Om de voorpret nog groter te maken, kan je je kennis over de Vlaamse kasseiklassieker testen in de WielerFlits Quiz. Weet jij de meeste vragen goed te beantwoorden? Dan maak je kans op een jaarabonnement van RIDE Magazine.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk dinsdag 26 maart om 16.00 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen. Het zijn meerkeuzevragen en er is telkens één antwoord juist

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we een jaarabonnement op RIDE Magazine (t.w.v. €40,00)

4. De winnaar wordt na afloop via e-mail bekendgemaakt