Gent-Wevelgem: Groupama-FDJ met Küng en Démare, geen Madouas

Groupama-FDJ heeft de selectie voor Gent-Wevelgem bekendgemaakt. De Franse formatie heeft zondag verschillende kaarten om mee te spelen: Stefan Küng zal voor de aanval moeten kiezen, terwijl Arnaud Démare de sprinter van dienst is. Valentin Madouas laat Gent-Wevelgem aan zich voorbijgaan.

Küng eindigde vrijdag als zesde in de E3 Saxo Classic. Eerder dit jaar won de Zwitser al de tijdrit in de Volta ao Algarve en was hij belangrijk voor David Gaudu in de ploegentijdrit van Parijs-Nice. Arnaud Démare noteerde dit jaar nog geen enkele top-tienklassering, maar in de Classic Brugge-De Panne liet hij wel zien dat zijn vorm groeiende is. Hij eindigde afgelopen woensdag als veertiende in deze zware waaierkoers.

Madouas, vrijdag achtste in de E3 Saxo Classic, staat zondag niet aan de start in Ieper. De runner-up van de voorbije Strade Bianche richt zijn pijlen op de Ronde van Vlaanderen, waar hij vorig jaar als derde eindigde. In Dwars door Vlaanderen zal hij zijn laatste wedstrijdkilometers maken in aanloop naar de Hoogmis. Wel van de partij in Gent-Wevelgem voor Groupama-FDJ, naast Küng en Démare: Samuel Watson, Jake Stewart, Lewis Askey, Fabian Lienhard en Olivier Le Gac.

