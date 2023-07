Gemiddeld ruim een miljoen kijkers voor rit naar Puy de Dôme op NPO1

De NOS kon op flink wat kijkers rekenen tijdens de negende etappe van de Tour de France. Maar liefst 3.105.000 mensen keken minimaal een minuut aangesloten naar de rechtstreekse uitzending van de etappe naar de Puy de Dôme. Gemiddeld waren 1.055.000 mensen ingeschakeld. Deze cijfers waren goed voor een marktaandeel van 48,4 procent. Dat blijkt uit informatie van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De negende etappe vormde het spetterende slot van de eerste Tourweek. Nadat het eerste deel van de rit nog enigszins gezapig verliep, kregen we op de slotklim een strijd op twee fronten. Terwijl Michael Woods zich de sterkste vluchter toonde, wist Tadej Pogacar bij de favorieten weer wat van zijn achterstand op geletruidrager Jonas Vingegaard te knabbelen.

De rit naar de de Puy de Dôme is voor NPO1 voorlopig veruit de best bekeken etappe van deze Tour de France. De openingsrit naar Bilbao en de tweede Pyreneeënrit leverden bijvoorbeeld een totaal van zo’n twee miljoen kijkers op, de door Jai Hindley gewonnen etappe naar Laruns iets meer: 2.317.000. In geen van deze ritten werd een gemiddelde van meer dan een miljoen kijkers behaald.

