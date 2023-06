Gemengde gevoelens bij Ayuso na tijdritzege: “Klassement winnen was het hoofddoel”

Juan Ayuso sloot de Ronde van Zwitserland zondag af met een zege in de individuele tijdrit van St. Gallen naar Abtwil. In het algemeen klassement kwam hij negen seconden kwam hij negen seconden tekort tegenover eindwinnaar Mattias Skjelmose. “Ik heb gemengde gevoelens”, zei de 20-jarige Spanjaard na afloop.

“Ik ben natuurlijk blij om de etappe te winnen. Het is al mijn tweede tijdrit van dit jaar”, aldus Ayuso, die eerder al een chronoproef in de Ronde van Romandië op zijn naam schreef. “Ik blijf beter worden in deze discipline.”

“Maar ja”, verzuchtte hij vervolgens. “Het hoofddoel hier was het winnen van het algemeen klassement. Ik ben tweede worden. Dat is jammer, maar Mattias was supersterk. We moeten hem feliciteren.”

“Deze is voor hem”

Tot slot, zei Ayuso dat hij de eindzege graag had opgedragen aan Gino Mäder. “Maar de ritzege is ook mooi. Deze is voor hem. Het koersen is op dit moment meer een bijzaak. Je voelt niet de behoefte om iets te vieren. Maar iedereen heeft hier zijn best gedaan voor Gino, Mattias zal ook aan hem gedacht hebben. Ik ben blij om de rit te winnen en zijn naam daarmee te eren.”

