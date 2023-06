Remco Evenepoel kan tevreden zijn na week in Zwitserland

Remco Evenepoel is tevreden met zijn optreden in de Ronde van Zwitserland, laat hij na afloop weten. De Belg eindigde als derde in het algemeen klassement en won een etappe.

“Ik word hier drie keer tweede, een keer derde en derde in het algemeen klassement”, aldus Evenepoel. “Dan moet je gewoon tevreden zijn. Ik werd vanochtend wakker met de grootste motivatie om te winnen, maar mijn concurrenten waren supersterk.”

Ook denkt de wereldkampioen een foutje te hebben gemaakt tijdens de tijdrit: “Ik ging iets te hard naar de klim. Dat heeft me kracht gekost. Ik vond het ook lastig om daar van hoge snelheid naar lage snelheid te gaan en de juiste cadans te vinden.”

Veel tijd om te rusten is er niet. Het BK tijdrijden staat over een aantal dagen alweer voor de deur. “Koersen tegen Wout, ik kijk er naar uit. Daarna rijd ik ook nog de wegwedstrijd. Mijn zomerprogramma gaan we invullen op hoogte in Val di Fassa.”