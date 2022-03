Gelijk prijzengeld in Classic Brugge-De Panne voor mannen en vrouwen

De vrouwen rijden in de Exterioo Women’s Classic Brugge–De Panne voor hetzelfde prijzengeld als de mannen een dag eerder in de Minerva Classic Brugge-De Panne. “Dat is fantastisch nieuws, daags na Internationale Vrouwendag”, zegt Belgisch kampioene Lotte Kopecky in een videoboodschap.

“Namens alle vrouwen in het peloton dankjewel gemeente De Panne, stad Brugge en Exterioo Tuinmeubelen”, verwijst de winnares van Strade Bianche naar de sponsoren die extra bijdroegen om het prijzengeld te verhogen. Hoewel beide races, de Classic Brugge-De Panne voor mannen en die voor vrouwen, onderdeel uitmaken van de UCI World Tour, was er in eerste instantie een groot gat tussen de financiële beloningen voor de prijswinnaars. Onder de mannen viel 40.000,- euro te verdelen, onder de vrouwen slechts 7.700,- euro.

Vorig jaar wist Grace Brown na een lange solo te zegevieren in de Classic Brugge-De Panne voor vrouwen, die dit jaar op donderdag 24 maart verreden wordt. De mannen rijden een dag eerder, op woensdag 23 maart. Bij hen is Sam Bennett de laatste winnaar.