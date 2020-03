Gele droom Victor Campenaerts voor Parijs-Nice, Havik-Stroetinga in Six Day Manchester woensdag 4 maart 2020 om 16:00

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Victor Campenaerts en de Six Day Manchester.

Gele droom Victor Campenaerts voor Parijs-Nice

Victor Campenaerts denkt in Parijs-Nice de gele trui te kunnen veroveren. Dat moet dan op dag vier gebeuren, tijdens de tijdrit in Saint-Amand-Montrond. “Mijn hoofddoel is dat ik de tijdrit win en dat ik in de dagen daarvoor geen tijd verlies. Als dat lukt, kan de gele leiderstrui een mooie beloning zijn.” Een realistisch doel, maar het is dan wel zaak om de eerste dagen goed door te komen. “Ik weet dat ik in een waaierrit ook vier minuten kan verliezen”, zegt de tijdritspecialist van NTT Pro Cycling in Het Laatste Nieuws.

Havik-Stroetinga in Six Day Manchester

Zestien koppels gaan volgende week van start in de Six Day Manchester, waar we ook een aantal WK-gangers in actie zien. Zo werd Yoeri Havik in Berlijn vierde op de koppelkoers met Jan-Willem van Schip; in Manchester wordt hij herenigd met Vlasman-ploeggenoot Wim Stroetinga. Kenny De Ketele en Robbe Ghys werden op het WK vijfde en ook de thuisfavorieten in de driedaagse koers, Ethan Hayter en Ollie Wood (negende), eindigden in Berlijn bij de beste tien.

De Six Day Manchester, onderdeel van de Six Day Series, staat gepland voor 13-15 maart.

Deelnemerslijst Six Day Manchester 2020

/ Felix English – Marc Potts

/ Joshua Scott – Hugo Jones

/ Stephen Hall – Joshua Harrison

/ Yoeri Havik – Wim Stroetinga

/ Andreas Graf – Andreas Müller

/ Chris Latham – Steven Burke

/ Daniel Staniszewski – Filip Prokopyszyn

/ Kenny De Ketele – Robbe Ghys

/ Henning Bommel – Max Beyer

/ Luděk Lichnovský – Denis Rugovac

/ Nico Selenati – Tristan Marguet

/ Andy Tennant – Stephen Bradbury

/ Kévin Vauquelin – Clément Petit

/ Godfrey Slattery – Conor Leahy

/ Anders Fynbo – Marc Hester

/ Ethan Hayter – Oliver Wood