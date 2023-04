Gejuich, emoties en tranen in volgwagen UAE: “Je lost Van der Poel, kom op Tadej!”

Tadej Pogacar soleerde zondag op formidabele wijze naar de zege in de Ronde van Vlaanderen. Fabio Baldato en Marco Marcato, ploegleiders van dienst bij UAE Emirates, zagen dat vanuit de volgwagen gebeuren en waren door het dolle heen. Het leverde schitterende beelden van Velon op.

Pogacar maakte het definitieve verschil op de laatste keer Oude Kwaremont, waar hij ook Mathieu van der Poel overboord gooide. “Je lost Van der Poel al, kom op Tadej!”, schreeuwt Fabio Baldato zijn poulain toe op dit moment. “Je bent alleen en je bent de kampioen. Van der Poel heeft het lastig, net als de rest.”

“Je kunt het, je bent de nummer één van de wereld. Je schrijft geschiedenis vandaag!”, klink het later. Als de zege eenmaal binnen is, houdt Baldato het niet meer droog. “Geweldig, kampioen! Dankjewel, dankjewel, dankjewel!”

“You make history today.” 🔥

Step inside the @TeamEmiratesUAE car to see how Fabio Baldato and Marco Marcato experienced an emotional end to the Tour of Flanders 2023 🏆

🇧🇪 #RVV pic.twitter.com/VvPLOW5E5U

— Velon CC (@VelonCC) April 2, 2023