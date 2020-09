Gehavende Wout Poels haalt eerste rustdag: “Maakte mij een beetje zorgen” zondag 6 september 2020 om 19:57

Wout Poels maakte zich vandaag een beetje zorgen. De negende etappe kende namelijk een razendsnelle start omdat er geen kopgroep weg wist te rijden en de gehavende Limburger kon met moeite bij het peloton blijven. “Ik hing de hele tijd aan het elastiek”, zei hij na de streep tegen de NOS.

“Ik had een beetje een lastige start, maar gelukkig kon ik erbij blijven. Het was echt een beetje klote en ik maakte mij wel een beetje zorgen”, geeft de klimmer van Bahrain McLaren toe. “Dan hoop je dat de vlucht snel weg is en dat het peloton het rustig aan doet. Op de klimmen kan ik wel mee, maar niet over die kleine heuvels.”

Losgeslagen stieren

Poels moest alle zeilen bijzetten om het peloton te volgen in de openingsfase. “Het leken wel losgeslagen stieren joh”, lacht hij. “Het ging tot de voet van die klim leek het net of ik in de Formule 1 zat, ze kwamen me aan alle kanten voorbij. Als je minder goede benen hebt is dat wat minder.”

Wel heeft Poels nu de eerste rustdag gehaald, een van zijn doelen nadat hij in de openingsrit een rib brak en gekneusde longen opliep. “Ik ben er blij mee. Morgen ga ik me goed laten verzorgen en even bijkomen. Hopelijk voel ik me daarna beter. Gisteren ging het boven verwachting goed, maar het vertrouwen was vandaag vrij snel weg. Als ik nog stapjes kan blijven maken, dan komt het hopelijk nog goed”, aldus Poels.