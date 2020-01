Gehavende Szymon Sajnok onzeker voor slotetappes Tour Down Under vrijdag 24 januari 2020 om 11:50

Het is maar de vraag of Szymon Sajnok de Tour Down Under zal uitrijden. De beloftevolle sprinter uit Polen kwam namelijk ten val in de slotfase van de vierde etappe richting Murray Bridge en heeft last van zijn rechterhand. “We zullen zijn situatie in de gaten houden en morgen beslissen of hij kan starten”, zo meldt zijn ploeg CCC.

Het gebeurde allemaal op acht kilometer van de streep, toen enkele renners onderuit gingen op een brede weg richting de finish in Murray Bridge. De 22-jarige Sajnok was een van de slachtoffers, maar de sterke sprinter wist zeven minuten na de binnenkomst van ritwinnaar Caleb Ewan de finish te bereiken.

Na afloop klaagde Sajnok echter wel over een pijnlijke rechterhand. Zijn Poolse werkgever laat via Twitter weten dat het nog onduidelijk is of hij zaterdag kan beginnen aan de voorlaatste etappe richting Victor Harbor. Sajnok wist in de voorgaande etappes geen ereplaatsen te versieren, maar hij maakte vorig jaar wel indruk in onder meer de Vuelta a España.

Medische update

Naast Sajnok waren ook Eduard Prades, Mitchell Docker en Astana-renners Laurens De Vreese en Manuele Boaro betrokken bij de crash. Prades slaagde er na zijn val nog in om terug te keren in het peloton, terwijl De Vreese en Boaro ook geen serieuze blessures hebben opgelopen.

Docker kwam als laatste over de streep, maar het is nog onduidelijk hoe het is met de renner van EF Education First. Minder gelukkig waren Kelland O’Brien en Tyler Lindorff: voor beide Australiër kwam er een vroegtijdig einde aan hun Tour Down Under. Lindorff moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis.