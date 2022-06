Gehavende Kasper Asgreen verlaat Ronde van Zwitserland na val

Kasper Asgreen gaat niet van start in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. De Deen van Quick-Step Alpha Vinyl kwam in de finale van de derde rit ten val en is te gehavend om woensdag weer op te stappen. Kamil Małecki kuste het asfalt eerder in de etappe en wist de finish niet te halen. Hij is enkele weken uit de roulatie.

Asgreen ging op vier kilometer voor de finish in Grenchen tegen de grond samen met enkele andere renners. Het leverde hem meerdere schaafplekken op de armen en benen op, als wel een diepe wond in zijn linker knie. De wond in de knie moest gehecht worden. Na medisch onderzoek is besloten om de Ronde van Zwitserland te verlaten, zodat Asgreen zich kan richten op zijn herstel. Het is de bedoeling dat hij over ruim twee weken aan de start staat van de Ronde van Frankrijk, die dit jaar in Kopenhagen begint.

“Ik ben teleurgesteld om de Ronde van Zwitserland vaarwel te zeggen”, vertelt Asgreen op de site van Quick-Step Alpha Vinyl. “De eerste dagen had ik een goed gevoel en ik keek uit naar de komende etappes. Ik wil de medische staf van het team bedanken voor hun zorg en tegelijkertijd mijn hoop uitdrukken dat het herstel snel zal gaan. Veel succes aan mijn ploeggenoten de komende dagen.”

Małecki en Villella geven op, Ulissi en Schachmann kunnen door

Net als Asgreen, zullen we Kamil Małecki en Davide Villella woensdag niet meer te zien zijn in het peloton. Małecki kwam vroeg in de etappe al ten val en verstuikte daarbij zijn enkel. Hij kan enkele weken niet koersen, meldt zijn ploeg Lotto Soudal op zijn sociale media. Villella gaf er ook vroeg in de etappe de brui aan.

Diego Ulissi lag dan weer bij de val waar ook Asgreen het slachtoffer van werd. De Italiaan liep daarbij een verstuikte linker pols op. Ulissi’s ploeg, UAE Emirates, meldt dat hij woensdag ondanks zijn kwetsuur waarschijnlijk gewoon weer opstapt. “Helaas is Diego Ulissi is gevallen tijdens de finale van vandaag (gisteren, red.) in de Ronde van Zwitserland. Het eerste onderzoek laat zien dat hij zijn linker pols verstuikt heeft en het veilig is om door te gaan met de wedstrijd. We zullen hem vannacht zorgvuldig monitoren en adviseren als er veranderingen optreden.”

Ondertussen kwam Maximilian Schachmann er vanaf met enkele schaafwonden. De Duits kampioen verloor wel 53 kostbare seconden in het klassement, ondanks de hulp van Marco Haller. De Oostenrijker zou eigenlijk de sprint doen voor BORA-hansgrohe, maar gaf na de val zijn fiets aan Schachmann, opdat deze de schade beperkt kon houden.