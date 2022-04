Gehavende Clément Venturini (AG2R Citroën) een maand buiten strijd

Clément Venturini zal de komende weken niet in actie komen. De rappe Fransman van AG2R Citroën kwam een week geleden ten val in de slotetappe van het Circuit de la Sarthe en kampt nog altijd met de naweeën van zijn crash.

Venturini heeft zijn bekken gekneusd en kampt met een peesblessure, zo laat AG2R Citroën vandaag weten in een persbericht. De 28-jarige renner is een maand buiten strijd. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer Venturini, die we ook kennen uit het veldrijden, weer een rugnummer kan opspelden.

Venturini, bezig aan zijn vijfde seizoen voor de ploeg van manager Vincent Lavenu, heeft dit jaar voorlopig zestien koersdagen op de teller staan. In de Franse eendagskoers La Roue Tourangelle kwam hij als zevende over de streep, in de Classic Loire Atlantique werd hij achtste.