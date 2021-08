Gehavende Bardet houdt de moed erin: “Het had erger kunnen aflopen”

Romain Bardet was woensdag een van de voornaamste slachtoffers van de massale valpartij in de slotfase van de vijfde etappe naar Albacete, maar de Franse klimmer verscheen vandaag ‘gewoon’ aan de start van rit zes. “Het had erger kunnen aflopen. Ik bekijk het nu een stuk optimistischer dan gisteren”, klonk het voor de start.

Bardet hield verwondingen aan de rechterknie en meerdere schaafwonden aan de armen en benen over aan de massale valpartij op goed tien kilometer van de streep in Albacete. De renner van Team DSM kwam uiteindelijk met achterstand over de finish en lijkt uitgeschakeld voor een goed klassement, maar is niet van plan om zomaar uit de Vuelta te stappen.

Woensdag vreesde Bardet nog voor een doemscenario. “Ik had gisteren zo veel last van mijn knie, maar vandaag voelt het alweer ‘OK’. Ik voel me goed genoeg om te starten en daar ik ben blij mee. Het is natuurlijk nooit goed om te vallen, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ik hoop de komende dagen te herstellen en de eerste rustdag te halen.”

Bardet hoopt later in de Vuelta nog op jacht te gaan naar ritzeges. “We zullen na de rustdag bekijken of ik nog iets kan bewerkstelligen en kan vechten voor etappezeges.”