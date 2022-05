Gegeerde Dylan Teuns: “Ik wil niet op het eerste het beste voorstel springen”

De teams staan in de rij voor Dylan Teuns, straks einde contract bij Bahrain-Victorious. Naar verluidt kan de Waalse Pijl-winnaar rekenen op belangstelling van acht WorldTeams, waarvan drie échte topteams. “Maar ik spring niet op het eerste het beste voorstel”, zegt de 30-jarige Limburger. “Ik heb ook geen echte deadline.”

Het was in een gesprek voor ons magazine RIDE dat Dylan Teuns even over zijn toekomst praatte. De Limburger kende een straf voorjaar met naast overwinningen in de Waalse Pijl en de Ronde van Romandië ook top 10-plaatsen in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Brabantse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik. Logisch dat hij gegeerd wild op de transfermarkt is. “Dat was hij overigens al voor zijn overwinning in de Waalse Pijl”, weet zijn manager Guillaume Reynders.

“Een echte deadline heb ik niet”, zegt Teuns zelf. “Maar ik wil ook niet té lang wachten. Laat ons zeggen dat ik ten laatste zekerheid wil als de Tour de France van start gaat. Zodat ik mij tijdens de Tour geen zorgen meer hoef te maken. Ik vertel jou niets nieuws als ik zeg dat de betere renners tegen dan bijna allemaal getekend hebben.”

Dat hij niet per sé weg wil bij Bahrain-Victorious, zegt hij erbij. “Ik heb het daar best naar mijn zin, maar het teammanagement lijkt echter niet gehaast om zelf een degelijk voorstel te doen. Daarom houd ik sowieso alle andere opties open.”

Manager Reynders noemt geen namen van geïnteresseerde ploegen, maar bevestigt wat Teuns ons vertelt. “Hij wil echt niet over een nacht ijs gaan en heeft geen haast. Eind juni is het doel, maar voor hetzelfde geld geraken de gesprekken in een stroomversnelling en komt er vroeger witte rook. Over welke teams het gaat? Sowieso een aantal echte tópteams.”