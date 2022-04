Gefrustreerde Wilfried Peeters: “Een waaierkoers liegt nooit”

Quick-Step Alpha Vinyl stelde in de Scheldeprijs opnieuw teleur. Het wil het hele Vlaamse voorjaar al niet echt vlotten voor de Belgische ploeg, maar gisteren misten de mannen van Patrick Lefevere ook nog eens collectief de eerste waaier. “We hadden altijd iemand mee moeten hebben”, stelt ploegleider Wilfried Peeters in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Er stond vijf beaufort, dat is gewoon man tegen man. Een waaierkoers liegt nooit. Je weet dat het in de Scheldeprijs na de start al beslist kan zijn. Dat is nu gebeurd”, aldus Peeters, die naar eigen zeggen gefrustreerd achter het stuur van de ploegleiderswagen zat.

Toch heeft Fitte zijn renners na afloop geen donderpreek gegeven. “Brullen doe ik niet. Het moet allemaal menselijk blijven. De jongens doen hun best. Iedereen kent de situatie waarin we zitten. Elke dag krijg ik telefoon dat er iemand ziek is”, wijst hij erop dat de ploeg veel invallers in moet zetten. “Je wil dat de ploeg een sterke ketting vormt. Wij komen overal één schakel tekort. Vandaag hebben we dat jammer genoeg opnieuw gezien.”

Fabio Jakobsen was uiteindelijk de eerste renner van Quick-Step Alpha Vinyl in de uitslag. De Nederlander werd vijftiende.