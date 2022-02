Gefrustreerde Sergio Higuita: “Ik zat in een perfecte positie”

Sergio Higuita kwam vandaag – al wandelend – als negentiende over de streep in de tweede etappe van de Volta ao Algarve, maar had net zo goed de winnaar kunnen zijn. De Colombiaan ging in een kansrijke situatie namelijk tegen het asfalt, nadat hij in aanraking kwam met Tobias Foss. “Ik zat in een perfecte positie”, verzucht de renner van BORA-hansgrohe in een reactie op de ploegsite.

“Ik voelde me echt goed vandaag en het team zette me perfect af voor de laatste klim”, kijkt Higuita terug op wat er allemaal voorafging aan zijn schuiver. “Ik wilde zo lang mogelijk wachten om mijn sprint in te zetten, vanwege de wind.”

“Ik kwam er aan de linkerkant voorbij”, gaat hij verder. “Ik dacht dat ik de overwinning kon pakken, maar Foss toucheerde me. Helaas was ik niet in staat om een valpartij te voorkomen en ging ik neer. Dat was erg frustrerend, want ik had mijn inspanning perfect ingeschat.”

Ploegleider Jens Zemke baalt ook. “Fysiek lijkt hij gelukkig in orde te zijn, maar uiteraard moeten we hem helpen om zich weer op de komende dagen te focussen. Het is in goede doen en ik hoop echt dat hij uiteindelijk beloond gaat worden”, geeft de Duitser aan.