dinsdag 5 september 2023 om 16:30

Geen zege voor SD Worx: Charlotte Kool klokt snelste tijd in proloog Simac Ladies Tour

SD Worx heeft naast de zege gegrepen in de proloog van de Simac Ladies Tour. Demi Vollering, Lotte Kopecky en Lorena Wiebes wisten wel een toptijd te realiseren in Ede, maar waren niet opgewassen tegen Charlotte Kool. De renster van Team dsm-firmenich klokte de snelste tijd en mag zich de eerste leidster noemen.

Ede was vandaag het epicentrum van de openingsetappe van de belangrijkste meerdaagse Nederlandse etappekoers voor koersende vrouwen: de Simac Ladies Tour. De rensters die aan de start verschenen, moesten een proloog van 2,4 kilometer afwerken in het centrum van Ede, met onderweg diverse obstakels (denk aan listige bochtjes, putdeksels en inritblokken) en een oplopende finishstraat. Twee jaar geleden organiseerde de Gelderse gemeente ook al een proloog en toen ging de zege naar de dit jaar afwezige Marianne Vos.

Maar de organisatie kon vandaag alsnog uitpakken met de aanwezigheid van onder meer wereldkampioene Lotte Kopecky, Demi Vollering, titelverdedigster Lorena Wiebes en Annemiek van Van Vleuten, die na de Simac Ladies Tour een punt zal zetten achter haar carrière. Maar eerst ging de aandacht uit naar andere rensters. Naar Lieke Nooijen bijvoorbeeld. De 22-jarige Nederlandse van Parkhotel Valkenburg rolde al vrij vroeg van het startpodium en wist met 3:16 een prima eindtijd neer te zetten. Nooijen stond zodoende een tijdje aan de leiding, al moesten de échte kanonnen nog komen.

Van Vleuten klokt snelle tijd, maar het kan nóg sneller

Dat het nóg sneller kon, bewees niemand minder dan Annemiek van Vleuten. De renster van Movistar gaf in haar laatste proloog nog een keer gas en dook aan de finish met drie seconden (3:13 om 3:16) onder de tijd van haar landgenote Nooijen. Van Vleuten kon alleen niet lang genieten van haar leidende positie, want Elisa Balsamo bleek al vrij snel één seconde sneller aan de streep. De Italiaanse sprintster klokte 3:12 – goed voor een gemiddelde snelheid van bijna 45 kilometer per uur – en mocht zo plaatsnemen in de hot seat.

Balsamo zou de proloog echter ook niet winnen, want Riejanne Markus wist de lat met een tijd van 3:08 nog wat hoger te leggen. De renster van Jumbo-Visma, de regerend Nederlands kampioene in het tijdrijden, zag vervolgens de ene na de andere renster de tanden stukbijten op haar tijd. Anna Henderson (3:11) en Pfeiffer Georgi (3:12) kwamen vrij dicht, maar het bleek niet genoeg en ook Vollering (3:10) bleek net niet snel genoeg om Markus te onttronen. De Tour de France-winnares wist zich met deze tijd echter wel op de voorlopige tweede plaats te nestelen.

Vervolgens was het aan Wiebes om een toptijd te realiseren en de uittredend winnares deed het ook uitstekend met een tijd van 3:09. De Europees kampioene wist zich zo tussen Markus en Vollering te plaatsen, maar kwam dus wel één tel tekort voor de overwinning. Was de zege dan binnen voor Markus? Nee, want Charlotte Kool was met 3:04 liefst vier seconden sneller dan haar landgenote en wist zo een nieuwe standaard te zetten. Het gevaar kon alleen nog komen van Lotte Kopecky.

Kool vloert toppers van SD Worx

De wereldkampioene op de weg reed ook een uitstekende proloog, maar gaf aan de streep toch ook vier seconden (3:08) toe op Kool en moest zich tevreden stellen met de derde plaats. Voor de 24-jarige Kool is het alweer haar twaalfde zege van het seizoen. Markus moest dus genoegen nemen met de tweede plaats, Kopecky werd derde. Wiebes en Vollering eindigden namens SD Worx ook nog in de top-5. Van Vleuten vinden we terug op de twaalfde plaats.