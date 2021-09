Geen wijzigingen in top-10 UCI Team Ranking

De internationale wielerunie komt op dinsdag altijd met een wekelijkse update van de UCI Team Ranking. In de top-10 zijn er geen wijzigingen. INEOS Grenadiers gaat nog altijd aan de leiding, gevolgd door Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma.

In het rechterrijtje zien we daarentegen de nodige verschuivingen. Zo stijgt Trek-Segafredo een plaatsje ten koste van Groupama-FDJ en zien we dat EF Education-Nippo (van zestien naar veertien) en Intermarché-Wanty-Gobert (van achttien naar zestien) bezig zijn aan een gestage opmars. Team BikeExchange doet dan weer mindere zaken en moet twee plekken inleveren.

UCI Team Ranking (op 28 september 2021)

1. INEOS Grenadiers – 14.144,99 punten

2. Deceuninck-Quick-Step – 13.834,88 punten

3. Jumbo-Visma – 11.878 punten

4. UAE Emirates – 10.613,66 punten

5. Bahrain Victorious – 9.909 punten

6. BORA-hansgrohe – 7.864 punten

7. Alpecin-Fenix – 7.608 punten

8. AG2R Citroën – 6.546 punten

9. Movistar – 6.144 punten

10. Astana-Premier Tech – 5.941 punten

11. Trek-Segafredo – 5.883 punten

12. Groupama-FDJ – 5.639 punten

13. Israel Start-Up Nation – 5.424 punten

14. EF Education-Nippo – 5.079 punten

15. Cofidis – 4.741 punten

16. Intermarché-Wanty-Gobert – 4.621 punten

17. Team BikeExchange – 4.613,33 punten

18. Arkéa-Samsic – 4.403 punten

19. Lotto Soudal – 4.110 punten

20. Qhubeka NextHash – 3.874 punten

21. Team DSM – 3.451 punten

Alpecin-Fenix is nog altijd het beste ProTeam in de UCI Team Ranking. De Belgische ploeg staat inmiddels op 7.608 punten. Het verschil met nummer twee Arkéa Samsic is weer wat groter geworden. TotalEnergies, Uno-X en B&B Hotels p/b KTM zijn de volgende ProTeams in de stand.

De posities van de ProTeams zijn interessant om in de gaten te houden. Het beste ProTeam op de UCI Team Ranking 2021 moet volgens de UCI-regels voor elke WorldTour-wedstrijd in 2022 een wildcard aangeboden krijgen, inclusief de drie grote rondes. De ploeg die als tweede eindigt, krijgt voor alle eendagskoersen uit de WorldTour een uitnodiging.

Beste vijf ProTeams op de UCI Team Ranking (op 28 september 2021)

7. Alpecin-Fenix – 7.608 punten

18. Arkéa-Samsic – 4.403 punten

22. TotalEnergies – 2.810 punten

23. Uno-X – 2.414,17 punten

24. B&B Hotels p/b KTM – 2.121 punten