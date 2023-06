Geen twee op twee voor Laporte: “Helaas kon ik het team niet belonen”

Christophe Laporte kreeg vandaag een uitgelezen kans op een tweede opeenvolgende ritzege in het Critérium du Dauphiné, maar wist dit keer niet de sprint naar zijn hand te zetten. De Fransman werd geklopt door zijn landgenoot Julian Alaphilippe, de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Eritreeër Natnael Tesfatsion.

Laporte kon ook vandaag weer rekenen op een sterke lead-out van zijn ploeg. Zelfs Jonas Vingegaard, toch de grote favoriet voor de eindzege, reed in de laatste kilometer op kop voor de Franse geletruidrager. “Het team deed het, net als in de openingsrit, echt perfect. Helaas waren mijn benen op het eind net niet goed genoeg om te winnen”, vertelde Laporte na afloop op de website van zijn werkgever Jumbo-Visma.

“Het was echt een hele zware etappe. In de laatste vijf kilometer werd er vol doorgetrokken. Het was beslist niet het plan dat Jonas weer een lead-out zou doen voor mij, maar hij deed het wederom fantastisch. Helaas kon ik het team niet belonen vandaag.”

Laporte mag dinsdag opnieuw starten in de gele trui als leider van het algemeen klassement. “Dat is natuurlijk erg mooi. Het is altijd schitterend als je bovenaan staat in de klassering. Zeker de gele leiderstrui heeft in Frankrijk iets speciaals.”

Over opgave Kruijswijk: “Grote aderlating”

Jumbo-Visma zal met niet al te veel plezier terugdenken aan de tweede etappe. De ploeg zag met Steven Kruijswijk namelijk een belangrijke renner uitvallen. De Nederlandse klimmer brak bij een valpartij zijn sleutelbeen en bekken, staat nu voor een lange revalidatie en kan de komende Tour de France op zijn buik schrijven. “Dat is een grote aderlating voor het team. Maar vooral persoonlijk is het heel vervelend voor Steven”, aldus ploegmaat Laporte.

