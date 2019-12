Geen Tour of Norway in 2020 donderdag 19 december 2019 om 13:06

Er gaat een streep door de Tour of Norway van volgend jaar. De organisatie kondigde vorige maand al aan dat zij moeite hadden om de begroting rond te krijgen. Nu is de knoop doorgehakt: geen Ronde van Noorwegen in 2020.

Het budget van de organisatie is afgenomen door onder meer de fusie van gemeentes, het wegvallen van sponsoren en een lagere subsidie van de overheid. “Er is nog wel contract geweest met enkele bedrijven, maar niemand heeft uiteindelijk ja gezegd”, zegt organisator Roy Hegreberg tegen ProCycling.no.

Richten op 2021

“Daarna vroegen wij ons af hoe realistisch het nog is om het rond te krijgen voor mei. Het zou heel moeilijk worden, en wat we ook probeerden, het budget ging niet omhoog. Dan is het beter om ons te richten op 2021 en te hopen dat we de ronde dan wel kunnen organiseren”, aldus Hegreberg.

“We hopen dat mensen zich gaan realiseren hoe belangrijk onze ronde is voor het zuiden van Noorwegen. Onze rittenkoers was de beste fietstocht van Noorwegen, daar ben ik van overtuigd. Maar om dat in 2021 na te bootsen, hebben we voldoende financiële middelen nodig.”

De Tour of Norway stond op de UCI-kalender van 26-31 mei en zou toetreden tot de nieuw geïntroduceerde ProSeries. Afgelopen jaar ging de eindzege naar thuisrijder Alexander Kristoff. In 2016 was Pieter Weening nog de eindwinnaar.