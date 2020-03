Geen Ronde van Catalonië voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel traint in Spanje opnieuw voluit. “Natuurlijk is hij vandaag conditioneel iets minder dan een jaar geleden, maar dat is logisch”, vertelt teammanager Christoph Roodhooft ons. Het programma van Van der Poel voor de komende weken ligt nog niet honderd procent vast. Wat wel zeker is: de Ronde van Catalonië rijdt hij niet.

Een deel van de Alpecin-Fenixselectie vliegt donderdag al terug naar België en gaat komende zaterdag van start in de Ronde van Drenthe. Daarbij onder meer Belgisch kampioen Tim Merlier en de Italiaan Sacha Modolo. Net als Van der Poel is ook Modolo voldoende hersteld.

Van der Poel zelf vliegt pas zaterdag terug naar België. “Hoe het met hem gaat? Redelijk. Hij is nog niet helemaal in topvorm, maar dat is niet meer dan logisch”, aldus teammanager Christoph Roodhooft vanuit Benicasim, de vaste uitvalsbasis van de ploeg in Spanje. “Mathieu is een volle week ziek geweest. Dat ben je wat minder. Maar dat is geen ramp. Het is nog een paar weken tot de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

Dat er een aantal zaken niet meezitten, klinkt het. “Niet alleen door die griep, maar ook door het coronavirus. Strade Bianche had Mathieu niet gehaald, maar Milaan-San Remo wellicht wel. Niet in topvorm, wel om mee te doen. Zowel wij als team als Mathieu keken uit naar zijn debuut in de Primavera. Eerder had hij al moeten passen voor de Omloop. Het zijn zaken die we zelf niet in de hand hebben, maar die wel deel uitmaken van het leven van een topsporter.”

Over het programma van Van der Poel voor volgende week, zijn ze er bij Alpecin-Fenix nog niet uit. Met Nokere Koerse, de GP Denain en Bredene Koksijde Classic zijn er een aantal mogelijkheden. Maar het is voor de ploeg afwachten hoe de situatie met het coronavirus verder evolueert. Wat wel zeker is: in tegenstelling tot eerdere berichten, gaat Van der Poel niet van start in de Ronde van Catalonië. Dat bevestigt de ploegleiding ons wel. Wellicht volgen daarna respectievelijk de E3 BinckBank Classic, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.