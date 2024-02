dinsdag 13 februari 2024 om 10:07

Geen politiebegeleiding, maar Kasseienomloop Exloo keert toch terug op kalender

De Politie Noord-Nederland nam vorig jaar het besluit om te stoppen met motorbegeleiding bij wielerwedstrijden, maar toch keert er in Drenthe een klassieker terug op de kalender. De Kasseienomloop Exloo wordt zaterdag 9 maart voor het eerst sinds 2013 verreden. Een nieuwe organisatie heeft een oplossing gevonden voor het verdwijnen van de politiebegeleiding.

“We hebben als politie te maken met een hoop werk en dan moeten we kiezen wat er maatschappelijk van ons gevraagd wordt”, legde Joop De Schepper, Eenheidsleiding Hoofd Operatien Noord-Nederland, de beslissing van de Politie Noord-Nederland vorig jaar uit aan Omrop Fryslân. Het besluit werd genomen in samenspraak met de Nationale Politie, die dit standpunt eerder al innam.

Omloop

Om toch een koers te kunnen organiseren, heeft de organisatie van de Kasseienomloop gekozen voor een omloop. In plaats van dat men één lange lus doet of van A naar B fietst, wordt één rondje dus meerdere keren afgelegd. De elite- en belofterenners rijden de ronde van 18 kilometer – met telkens een keienstrook van 3,4 kilometer – acht keer. In totaal staan er dus 144 kilometer op het programma. De junioren doen eerder op de dag zes rondes.

“Het is onze bedoeling dat we de komende jaren deze wedstrijd kunnen blijven organiseren”, zegt Jan Eppo Nieborg, een van de organisatoren, in gesprek met RTV Drenthe. “Om het verkeer te regelen maken we gebruik van het Motor Begeleiding Team Assen. Dat zijn getrainde burgermotards met de kennis om een wielerkoers te begeleiden. Daarnaast staan er ook vrijwilligers op belangrijke punten om het verkeer te regelen. De wegen worden niet volledig afgesloten. Het is de bedoeling dat het verkeer – met het nodige geduld – gewoon verder kan.”