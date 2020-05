Geen nieuwe olympische kwalificatiemomenten voor Belgische tijdrijders maandag 11 mei 2020 om 13:27

De Belgische wielerbond wijst geen nieuwe kwalificatiemogelijkheden aan voor de tijdrit op de Olympische Spelen van Tokio. De keuze is aan bondscoach Rik Verbrugghe welke renner het tweede plekje naast Remco Evenepoel mag innemen.

Normaal gesproken maakte Verbrugghe zijn keuze rond 1 juni bekend, maar door het uitstel van de Spelen krijgt hij een jaar extra bedenktijd. Evenepoel voldeed vorig jaar met winst op het EK tijdrijden en zilver op het WK tijdrijden aan eerder gestelde selectievereisten (top vijf op EK of top acht op WK) en behoudt zijn plaats voor de Spelen, schrijft Het Nieuwsblad. Voor de tweede plek kunnen kandidaten Victor Campenaerts, Wout van Aert, Thomas De Gendt en Laurens De Plus in 2020 geen zekere selectie afdwingen op het EK of WK, maar ligt de beslissing in handen van Verbrugghe.

‘De wielerbond heeft beslist dat de bondscoach in eer en geweten zal bepalen wie de tweede tijdrijder wordt en wie de drie andere renners zullen zijn die de wegrit betwisten. Cru gezegd: Campenaerts kan straks wereldkampioen worden en toch niet mee mogen naar de Spelen’, schrijft de krant. In een reactie aan WielerFlits relativeert Verbrugghe dat laatste wel. “Cru gezegd: ik zou niet weten waarom iemand die wereldkampioen wordt, niet mee zou gaan naar de Olympische Spelen.”