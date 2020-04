Geen nieuwe datum Volta Limburg Classic in 2020 donderdag 2 april 2020 om 12:17

De Volta Limburg Classic zal dit jaar definitief niet georganiseerd worden. Eerder werd de Limburgse wedstrijd al geannuleerd vanwege het coronavirus. De organisatie is tot de conclusie gekomen dat het evenement voor 2020 volledig geannuleerd wordt en het vinden van een nieuwe datum in 2020 niet

mogelijk blijkt. “De volgende editie van de Volta Limburg Classic zal in 2021 pas weer plaatsvinden”, schrijft de organisatie in een persbericht.

“Net als vele andere wielerevenementen wordt deze kleine organisatie hard getroffen door de verplichte annulering. Vanaf het moment dat de organisatie deze beslissing tot annulering heeft moeten nemen, is er aan de slag gegaan met de verschillende scenario’s, waaronder het verplaatsen van de datum, het annuleren van het evenement of het alleen laten doorgaan van de toertocht.”

“Helaas is de organisatie tot de conclusie gekomen dat het evenement voor 2020 volledig geannuleerd zal worden. Ondanks het gegeven dat er heel concreet is gekeken naar een alternatieve datum, blijkt het niet mogelijk om een geschikte datum te vinden in een kalender die in het najaar in Zuid-Limburg al heel erg vol is, nog los van verschuivingen van andere evenementen vanwege het COVID-19 virus. Concreet betekent dit dat er pas in 2021 een nieuwe editie komt van het Volta Limburg Classic weekend, zowel de wedstrijd als de toertocht. De nieuwe datum van de wedstrijd wordt zaterdag 3 april 2021 en de toertocht wordt gereden op paasmaandag 5 april 2021.”