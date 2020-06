Geen Ladies Tour of Norway dit jaar, Battle of the North in 2021 onzeker donderdag 4 juni 2020 om 13:48

Het vrouwenpeloton kan opnieuw een wedstrijd van de kalender schrappen. De Ladies Tour of Norway heeft besloten om dit jaar niet door te gaan. De rittenkoers wordt verplaatst naar 2021. Het is daardoor hoogst onzeker of de nieuwe Battle of the North, een grote rittenkoers doorheen de Scandinavische landen, er volgend jaar al komt.

Vanwege de huidige beperkingen vanwege de uitbraak van het coronavirus kan de Ladies Tour of Norway niet doorgaan van 13-16 augustus. In Noorwegen geldt een afstandsregel van één meter en daarnaast zijn er reisbeperkingen opgelegd. “Daarom hebben wij deze stap moeten zetten”, legt koersdirecteur Roy Moberg uit.

Overleg met de ministeries van Cultuur en Volksgezondheid heeft de organisatie uitsluitsel gegeven. “Natuurlijk respecteren wij dit besluit. Het is duidelijk dat de gezondheid het belangrijkste is”, aldus Moberg, die de Ladies Tour of Norway verschuift naar augustus 2021.

Battle of the North

Moberg geeft aan dat aan de ‘Battle of the North’ gewerkt zal blijven worden. Volgend jaar had deze nieuwe tiendaagse rittenkoers (bedacht door de organisaties van de Ladies Tour of Norway en de Zweedse Vårgårda-wedstrijden) door Denemarken, Noorwegen en Zweden voor het eerst op de kalender moeten staan. “Die zou in 2021 moeten beginnen, maar wanneer dat nu is, is onzeker door de coronacrisis”, aldus de organisatie.