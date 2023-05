Geen koninklijke sprint in Boedapest: slotrit Ronde van Hongarije geneutraliseerd

Een fikse tegenvaller voor de organisatie van de Ronde van Hongarije: de vijfde en laatste etappe in Boedepast kan niet doorgaan. De koersdirectie heeft, na overleg met de deelnemende teams, besloten om de slotetappe te neutraliseren. Vanwege de slechte weersomstandigheden zijn de wegen te glad geworden.

Door de (te) gladde wegen is het te gevaarlijk om te koersen, en dus neemt de organisatie een drastisch besluit. De renners zullen overigens nog wel op de fiets kruipen voor acht (in plaats van vijftien) lokale ronden in Boedapest, maar deze rondjes worden dus geneutraliseerd afgewerkt.

De geplande tussensprints zijn geschrapt, aan de meet zijn ook geen punten meer te verdienen voor het sprintklassement en de organisatie zal ook geen ritwinnaar aanwijzen. Ook in het algemeen klassement zal er niks meer veranderen. Marc Hirschi mag zich dus al eindwinnaar noemen van de Ronde van Hongarije. Ben Tullett eindigt als tweede, Yannis Voisard is derde.

There will be no intermediate sprints, no points, no stage winner. The riders will do 8 laps around the circuit for the fans. GC stays the same as yesterday. The stage starts at 12:00 CET. #TourdeHongrie — Tour de Hongrie (@Tour_de_Hongrie) May 14, 2023

“De kans op valpartijen is te groot”

“Gezien de slechte weersomstandigheden in Boedapest is het logisch dat de slotrit geneutraliseerd wordt. Dit gebeurde in samenspraak met renners, sportdirecteurs, UCI en de organisatoren. Het ligt er hier spekglad bij. De kans op valpartijen is te groot”, laat Kris Wouters, ploegleider bij Alpecin-Deceuninck, weten aan Sporza. “Uit respect voor de organisatoren gaan de renners wel op pad vandaag. Noem het een parade. Hopelijk verloopt daarin alles naar behoren.”

De slotrit speelt zich af in het centrum van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, en is biljartvlak. Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat beide stadsdelen aan de rivier de Donau, Boeda en Pest, werden samengevoegd tot de stad die we nu kennen. Om dit te vieren, is een haast criteriumachtige rit uitgetekend langs heel wat culturele en architecturale bezienswaardigheden.

De rit valt dus voor een groot deel – zowel letterlijk als figuurlijk – in het water. Toch zullen de renners nog koersen langs populaire toeristische attracties als de Burcht van Boeda en het Parlement en over de Kettingbrug, Gellért-heuvel en het Margaretha-eiland