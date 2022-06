Geen klassementsambities voor Romain Bardet in komende Tour de France

Romain Bardet staat komende maand aan de start van de Tour de France. Dat maakte de Franse klimmer van Team DSM maandag zelf bekend via social media. Bardet trekt echter zonder klassementsambities naar de Tour. “Ik wil gewoon weer wat meer van de koers genieten”, klinkt het in gesprek met Cyclingweekly.

Voor Bardet wordt het zijn tweede Grote Ronde van het jaar. Afgelopen maand kwam de winnaar van de Tour of the Alps ook al in actie in de Giro d’Italia, waar hij in de tweede week ziek de strijd moest staken. Hij stond op dat moment op de vierde positie van het algemeen klassement. “Om eerlijk te zijn kijk ik er echt naar uit. De Tour stond altijd al op de planning, maar ik hoopte ook op een succesvolle Giro.”

Bardet zal met de nodige vraagtekens afreizen richting Denemarken voor de Tourstart in Kopenhagen. “Ik begin aan de Tour zonder wedstrijden in de benen. Ik heb alleen maar getraind. Er is dus veel onduidelijk, maar we trekken met een zeer aanvallende ploeg naar de Tour. Ik hoop dat we kunnen meedoen om etappezeges. Er zijn geen klassementsambities. Ik wil vooral weer meer van de koers genieten, na mijn opgave in de Tour van 2020 en een frustrerende Giro.”

Voor Bardet, die hoopt te groeien in de Tour, wordt het alweer zijn negende deelname aan de Tour de France, nadat hij tussen 2013 en 2020 acht jaar op rij aan de start verscheen. In 2016 (als tweede) en 2017 (derde) reed hij naar het eindpodium in Parijs. Hij boekte tot nu toe drie etappezeges: in 2015 won hij in Saint-Jean-de-Maurienne, in 2016 op de flanken van de Mont Blanc en in 2017 was hij de beste in wintersportoord Peyragudes.