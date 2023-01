Geen klassementsambities meer voor Ciccone? “Win liever een etappe”

Giulio Ciccone kennen we vooral als een succesvol rittenkaper, maar de Italiaan was de laatste jaren ook steeds meer bezig met het rijden van een goed klassement in een grote ronde. Na enkele mislukte pogingen, begint de klimmer van Trek-Segafredo met een andere mindset aan het nieuwe seizoen.

De inmiddels 28-jarige Ciccone heeft veel geleerd van de voorbije jaren, zo laat hij weten in een interview met de Spaanse sportkrant Marca. “Ik weet van mezelf dat ik etappes kan winnen in een grote ronde. Ik denk inmiddels niet echt meer aan het winnen van een drieweekse rittenkoers. De situatie is door de jaren heen veranderd. Ik heb er ook vaak over gesproken met de ploeg.”

“Het doel is nu om competitief te zijn en alles te geven, en dan zien we wel waar ik uitkom. Ik win liever een etappe dan dat ik vijfde, zesde of zevende word in het eindklassement. Winnen, daar gaat het om en is ook veel mooier. Ik wil dit seizoen ook wat beter uit de startblokken komen.”

Ciccone won in zijn carrière al drie etappes in de Giro d’Italia. Vorig jaar triomfeerde hij nog in de Giro-rit naar Cogne. Ook was hij de beste in de Trofeo Laigueglia en de Giro dell’Appennino en zijn aanvalslust bracht hem tevens de bergtrui op in de Giro van 2019.