Geen Kampioen van Vlaanderen dit jaar, Koolskamp Koers past dinsdag 19 mei 2020 om 13:58

Koolskamp Koers, een van de wedstrijden van de Bingoal Cycling Cup, gooit de handdoek. Deze 1.1-koers op de UCI-kalender stond op 18 september geprogrammeerd en is een van de oudste organisaties in België. Volgend jaar zijn ze er daar in West-Vlaanderen wel opnieuw bij.

De organisatoren zien Koolskamp Koers zonder toeschouwers en vips als geen optie. “En het is maar de vraag, zolang er geen vaccin beschikbaar is tegen het Covid-19-virus, in welke mate de overheid toestemming zal geven om in september al massa-evenementen toe te laten”, klinkt het in een mededeling.

“Verder is het onduidelijk op welke renners we zullen kunnen rekenen. Als wedstrijd met een lange traditie zijn we het onszelf verplicht elk jaar een aantal topploegen en publiekstrekkers aan de start te krijgen. Tot 20 september zitten alle sprintkanonnen al in de Tour. Tot slot is het vrijmaken van sponsorbudgetten bij de vele bedrijven en handelaars uit de regio nu geen prioriteit.”

Het Kampioenschap van Vlaanderen maakt deel uit van de Bingoal Cycling Cup, een regelmatigheidscriterium georganiseerd door ex-renner Nick Nuyens. Die wilde een aantal wedstrijden groeperen als voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Door het afhaken van Koolskamp verliest Nuyens één van de mogelijke wedstrijden binnen dit concept.