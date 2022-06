‘Geen Julian Alaphilippe en Mark Cavendish in de Tour de France’

De Tour de France moet het dit jaar stellen zonder wereldkampioen Julian Alaphilippe. Dat schrijft Het Nieuwsblad, dat de absentie van de zesvoudige etappewinnaar van Quick-Step Alpha Vinyl kreeg bevestigd. Volgens de krant is ook Mark Cavendish er niet bij. De kersverse wegkampioen van Groot-Brittannië won een jaar geleden nog vier etappes en de groene trui.

Alaphilippe maakte afgelopen zondag met een dertiende plaats in het Frans wegkampioenschap zijn terugkeer in het peloton, nadat hij twee maanden geleden in Luik-Bastenaken-Luik hard ten val kwam. Bij die val brak hij enkele ribben en een schouderblad, en liep hij een klaplong op. Hij herstelde en kon medio mei zijn training voorzichtig weer oppakken.

Deze zomer ontbreekt hij echter in de Tour de France, nadat hij de afgelopen vier jaar steeds wel van de partij was. In die periode won hij zes etappes en in 2018 het bergklassement.

Ook geen Mark Cavendish

Naar het zich laat aanzien is ook Mark Cavendish er deze zomer niet bij in de Tour. ‘Cav’ won in 2021 vier etappes en kwam daarmee op gelijke hoogte met het recordaantal etappezeges van Eddy Merckx, die in zijn carrière ook 34 ritzeges boekte in de Ronde van Frankrijk. Cavendish won dit weekend nog het Brits nationaal wegkampioenschap.

Normaal wordt de volledige selectie van Quick-Step Alpha Vinyl later vandaag bekendgemaakt. De Tour de France staat voor 1-24 juli op de kalender.