Geen grote ronde voor Hirschi in 2023: “Ze willen me niet als helper uitspelen”

Marc Hirschi zal dit jaar geen grote ronde betwisten. De Zwitser staat wel op de reservelijst voor de Tour de France, maar komt normaal gesproken niet in actie in de Franse ronde. Zijn ploeg UAE Emirates zal hem ook niet uitspelen in de Giro d’Italia of Vuelta a España.

“Ze willen me niet als helper inzetten”, laat Hirschi weten aan de Zwitserse krant Blick. “Ik heb zelf wel oren naar de Tour, ik heb er tenslotte al eens gewonnen, maar de ploeg wil me niet gebruiken als knecht. Het team is van mening dat, als ik wedstrijden wil winnen, dit vaker op mijn eigen manier moet gebeuren. Ik moet alleen wegrijden om koersen te winnen.”

De ploeg kan Hirschi eventueel nog selecteren voor de Tour de France, mocht een andere renner wegvallen wegens ziekte of een blessure, maar de 24-jarige Zwitser is er normaal dus niet bij in de Ronde van Frankrijk. Hirschi reed in zijn carrière al drie grote rondes: in 2020, 2021 en 2022 nam hij deel aan de Tour. Bij zijn Tourdebuut won hij meteen een etappe en werd hij ook tweede en derde op weg naar Nice en Laruns.

Hirschi kent tot dusverre nog geen al te succesvol seizoen, al moet daarbij de kanttekening worden geplaatst dat hij een tijdje uit de roulatie was met een gebroken spaakbeen. Zijn beste resultaten zijn een vierde plaats in de Jaén Paraiso Interior en een achtste stek in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.