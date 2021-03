Geen groen licht voor Ronde van Overijssel op 1 mei

De Ronde van Overijssel (UCI 1.2) krijgt geen groen licht om de wedstrijd op de geplande datum zaterdag 1 mei te houden. Of de wielerklassieker later dit jaar wordt verreden, is nog niet bekend. De organisatie kijkt naar de mogelijkheden.

Na overleg met de burgemeester van start- en aankomstplaats Rijssen-Holten is besloten om de Ronde van Overijssel niet van start te laten gaan op 1 mei, vertelt voorzitter Michiel Vincent. “De organisatie van de Ronde heeft een lange aanloop en de gemeente Rijssen-Holten heeft ons de hele periode gesteund, tot het laatste moment. Op dit moment krijgen wij echter geen vergunning. Dat is heel erg jammer. Wij waren er namelijk helemaal klaar voor om deze wielerklassieker, onze regio en onze provincie veilig en coronaproof op de kaart te zetten.”

Ondanks de teleurstelling, kijkt de koersvoorzitter met begrip naar de beslissing om geen groen licht te geven. “Natuurlijk had ik liever op 1 mei het startschot gehoord en de kriebel van de koers in mijn buik gevoeld. Begrip hebben wij natuurlijk wel. Zeker als je ziet dat ook een monument als Parijs-Roubaix moet wijken. We wisten dat het spannend zou worden met de coronamaatregelen. Maar we hadden goede hoop. Ik hoop dat er snel weer gekoerst kan worden. Dat zeg ik enerzijds als liefhebber, maar ook omdat deze sport dat nodig heeft.”

Opvolger van Nils Eekhoff

De wedstrijd, die deel uitmaakt van de Holland Cup, ging vorig jaar niet door vanwege de uitbraak van de coronacrisis. In 2019 ging de zege naar Nils Eekhoff, die namens de beloftenploeg van Team Sunweb Martijn Budding en Piotr Havik wist te vloeren in een sprint. Eekhoff maakte aan het einde van 2019 promotie naar de hoofdmacht van Team Sunweb.