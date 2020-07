Geen GP Québec en Montréal in 2020 donderdag 23 juli 2020 om 16:06

De kogel is door de kerk: de organisatie van de Grand Prix de Québec en Montréal heeft laten weten dat beide wedstrijden toch niet doorgaan in 2020. Een definitieve beslissing zou aanvankelijk worden genomen op 31 juli, maar de organisatie verschaft nu al duidelijkheid.

De organisatie erkende vorige week al dat er de nodige problemen zijn. Zo hebben ploegen te maken met reisbeperkingen en is het voor buitenlanders bij aankomst in Canada tot 31 augustus (en wellicht ook in september) verplicht om veertien dagen in quarantaine te gaan. Verder zijn grootschalige evenementen tot minstens 31 augustus verboden.

Koersdirecteur Serge Arsenault had echter nog de stille hoop om de Canadese klassiekers te organiseren in 2020, maar de organisatie beseft nu dat het onmogelijk is om aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen. De Grand Prix de Québec stond gepland voor vrijdag 11 september, twee dagen later stond de WorldTour-wedstrijd in Montréal op het programma.

Michael Matthews won de voorlopig laatste editie van de wedstrijd in Québec, Greg Van Avermaet was vorig jaar de beste in Montréal.