Geen gebrek aan mogelijke geldschieters voor Noorse formatie Uno-X

Meerdere potentiële geldschieters hebben de voorbije dagen contact gezocht met de ploegleiding van Uno-X, zo meldt de Deense krant Ekstra Bladet. De Noorse formatie, die voor het eerst is uitgenodigd voor de Tour de France, liet enkele dagen geleden weten op zoek te zijn naar een nieuwe co-sponsor.

Uno-X hoopt de uitstraling van de Ronde van Frankrijk te kunnen gebruiken om een nieuwe partner binnen te halen. Volgens teambaas Jens Haugland is het belangrijk om een toekomstige naamsponsor te vinden die het project van Uno-X (bedrijf in onbemande tankstations in Noorwegen en Denemarken, red.) verder kan brengen. “We zoeken een partner met overeenkomende waarden en een bereidheid om nog groter te worden.”

De formatie is op zoek naar een co-sponsor die bereid is een bedrag van tussen de vier en zes miljoen euro voor een periode van drie jaar neer te tellen. Kandidaten kunnen dit jaar nog mede-naamgever worden. De ploeg is verder nadrukkelijk op zoek naar een Noorse of Deense sponsor. De voorkeur gaat uit naar een Deens bedrijf, meldt Ekstra Bladet.

Inmiddels hebben meerdere potentiële sponsoren zich dus gemeld bij Uno-X, dat met de komst van Alexander Kristoff een nieuw Noors uithangbord heeft om uit te spelen in de komende Tour de France. Ook Kristoffer Halvorsen, Rasmus Tiller en de broers Tobias en Anders Halland Johannessen voeren het team aan in 2023.