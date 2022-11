Geen Europese titel voor Pim Ronhaar: “Dit doet wel even zeer”

Video

Pim Ronhaar leek zaterdag lange tijd op weg naar de Europese veldrittitel bij de beloften, maar zag in de slotronde zijn Europese titelaspiraties alsnog in rook opgaan. De Nederlander viel zelfs nog naast het podium en moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats. “Dit doet wel even zeer”, vertelde hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

Lange tijd leek het erop dat Ronhaar naar de Europese titel zou soleren, maar de Nederlander kreeg in de slotronde nog het gezelschap van een Belg. Emiel Verstrynge wist in de tweede helft van de cross terrein goed te maken en dus eindigde de koers in een ware thriller. Op de lastige stroken wist Verstrynge een gat te pakken, keek vervolgens niet meer achterom en soleerde naar de Europese titel.

Ronhaar bleef dan weer met lege handen achter. “Ik had de koers volgens mij wel goed in handen. In nam in de laatste halve ronde de beslissing om Emiel terug te laten komen. Het gat werd namelijk wel heel erg klein en Emiel kwam snel opzetten. Het was dus misschien wel beter om hem terug te laten komen, om dan alles op alles te zetten op de laatste schuine kant.”

De Nederlander kreeg alleen op een wel zeer vervelend moment te maken met materiaalpech. “Bij het opdraaien van de kasseien wilde ik aanzetten om weer een stukje naar hem toe te rijden, maar net op dat moment schakelt mijn schakelsysteem over. Daarmee was de koers gedaan. Thibau (Nys, red.) kwam er nog overheen en daarna nog een Italiaan. Toen was ik mentaal wel redelijk geknakt. Het is zuur, maar Emiel is zeker de verdiende winnaar.”

Ronhaar had op een bepaald moment een voorsprong te pakken van goed twintig seconden, maar voelde zich nooit zegezeker. “Ik dacht zeker niet dat het binnen was. Dat is het namelijk nooit in Namen, je kunt hier altijd lek rijden. Thibau deed dat ook in het begin van de koers en daarmee was zijn wedstrijd wel een beetje verkloot. In Namen kan het er binnen een halve ronde totaal anders uitzien. Dat hebben we vandaag wel weer gezien. Het is zuur, maar so be it. Ik heb vandaag alleen voor de eerste plek gereden.”