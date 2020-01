Geen dubbele passage Mont Ventoux in Dénivelé Challenge 2020

Een dubbele beklimming van de Mont Ventoux in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge laat nog zeker een seizoen op zich wachten. Werkzaamheden op de top van de iconische berg staan die plannen nog in de weg.

De organisatie van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1) meldde in december dat tijdens de komende editie de Reus van de Provence mogelijk tweemaal beklommen zou worden. Vandaag laat zij weten dat door werkzaamheden op de top die plannen geen doorgang kunnen vinden. “Dus geen dubbele beklimming in 2020. Dit blijft voorzien en gewenst voor 2021.”

Het definitieve parcours moet nog worden bekendgemaakt. Wel staat vast dat de start opnieuw in Vaison-la-Romaine plaatsvindt, dat de wedstrijd een extra lus door de Luberon ‘mogelijk links laat liggen’ en dat de Mont Ventoux wordt aangevlogen vanuit Bedoin.

Jesús Herrada

Afgelopen seizoen stond de eerste editie van de Franse eendagswedstrijd op het programma. Romain Bardet begon als topfavoriet aan de klimkoers, maar moest op de flanken van de Mont Ventoux zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Jesús Herrada van Cofidis.

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge staat gepland voor maandag 8 juni.

Every one can suggest ! Just note that : we still start from Vaison in 2020, we « may not » go to Luberon this year, we will climb from Bedoin. About 180km/4000mD+, and no towns for beter security for riders.;-)

— Mont Ventoux Denivele Challenges (@MontVentouxDC) January 24, 2020