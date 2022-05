Geen drie op een rij voor Fabio Jakobsen: “Benen waren een beetje leeg”

Fabio Jakobsen kon in de Ronde van Hongarije niet zorgen voor een drie op een rij. Na zeges in etappes twee en drie, moest de sprintkopman van Quick-Step Alpha Vinyl zich tevreden stellen met de tweede plaats achter landgenoot Dylan Groenewegen.

“Het kan niet elke dag prijs zijn. De benen zijn soms goed, soms minder goed. Dat was vandaag het geval”, vertelde Jakobsen op de website van zijn ploeg. De Nederlander werd door lead-out Florian Sénéchal gelanceerd op 200 meter van de streep maar zag dat Groenewegen sneller was en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Over het werk van zijn ploegmaats was hij te spreken. “De ploeg deed het perfect, maar ik had gewoon niet de benen vandaag. Ze waren een beetje leeg door het hoge tempo dat gereden werd op de laatste klim. Toch is tweede ook een goed resultaat. Ik ben tevreden met hoe deze koers tot nu toe verloopt.”

Jakobsen behield wel de leiding in het algemeen klassement. Daarom mag hij morgen in de gele trui van start gaan in de slotetappe. De 184 kilometer lange rit heeft een aankomst bergop in het op bijna duizend meter hoogte gelegen Gyöngyös-Kékestető. De afgelopen jaren ging de zege hier naar Damien Howson, Attila Valter en Krists Neilands.