Geen breuken voor Sagan na val in Parijs-Roubaix, wel hersenschudding

Voor Peter Sagan eindigde zijn allerlaatste Parijs-Roubaix in mineur. Op de tweede kasseistrook zat zijn koers er alweer op. De drievoudige wereldkampioen kwam hard ten val en moest opgeven, maar de schade valt al bij al nog mee.

Sagan ging halverwege de strook van Viesly à Quiévy, met nog ruim honderdvijftig kilometer voor de boeg, tegen de grond. Onder meer Piet Allegaert en Sébastian Grignard lagen er ook bij, maar het was Sagan die er het slechtst aan toe leek. Hij zette zijn helm af, bleef lang zitten en werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zijn ploeg TotalEnergies heeft inmiddels laten weten dat Sagan last heeft van een lichte hersenschudding en enkele verwondingen, maar de Slowaak heeft geen breuken overgehouden aan zijn crash. “Ik had graag op een andere manier afscheid genomen, maar dit hoort nu eenmaal bij Parijs-Roubaix”, blikt de winnaar van 2018 via Instagram terug op zijn koers.

“Ik wil iedereen bedanken voor de steun, dat doet me heel erg goed. Ik moet ook het medische team in het ziekenhuis van Cambrai bedanken voor de steun. Ik ben ze heel erg dankbaar. Ik zal na een korte rustperiode weer op de fiets stappen, om me klaar te stomen voor de volgende koersen. Ik zie jullie snel weer in koers!”