Geen breuken voor gevallen Adam Yates

Adam Yates heeft geen breuken overgehouden aan zijn val in Luik-Bastenaken-Luik. Wel moet de renner van Mitchelton-Scott, die komend seizoen uitkomt voor Team Ineos, tijd herstellen van een enkelblessure, die hij opliep.

Yates was de kopman van Mitchelton-Scott in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij vorig jaar nog naar de vierde plaats was gereden. Deze keer moest de Britse ronderenner de strijd vroegtijdig staken, nadat hij op ruim negentig kilometer van de streep bij een val op een vluchtheuvel was betrokken. Hij kreeg nog wel een nieuwe fiets, maar wist vrijwel meteen dat het over was.

Nadien werd hij nagekeken, maar uit röntgenfoto’s bleek dat hij niets had gebroken. Wel heeft een enkelblessure enige hersteltijd nodig.

Update: After an X-ray this evening, @AdamYates7 is clear of any broken bones but will need some recovery after sustaining injury to his ankle after today’s crash. Heal up fast Adam! pic.twitter.com/idSkbp5g4b

— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 4, 2020