Geen breuken voor Danny van Poppel: Nederlander doet mee aan Scheldeprijs

Goed nieuws vanuit het kamp van BORA-hansgrohe. Danny van Poppel heeft geen breuken overgehouden aan zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander zal woensdag dan ook ‘gewoon’ aan de start verschijnen van de Scheldeprijs.

Van Poppel kwam zondag al vrij vroeg ten val in de Ronde van Vlaanderen en bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen. De 29-jarige renner werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar komt met de schrik vrij. “Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Izegem, maar daar werden geen breuken vastgesteld. Natuurlijk komt hij gehavend aan de start en is het af te wachten hoe ver hij zijn inspanningen kan volbrengen”, laat ploegleider Jean-Pierre Heynderickx weten aan Sporza.

Van Poppel was niet de enige renner van BORA-hansgrohe die zondag tegen de grond ging in de Ronde van Vlaanderen. Ook Marco Haller en Shane Archbold kwamen ten val, maar de Oostenrijker en Nieuw-Zeelander staan morgen eveneens aan het vertrek van de Scheldeprijs.

Lees ook: Voorbeschouwing: Scheldeprijs 2023 – Officieuze WK voor sprinters

In dienst van Meeus

Van Poppel, Archbold en Haller zullen woensdag in dienst rijden van Jordi Meeus, die als (sprint)kopman zal worden uitgespeeld. De rappe Belg was vorig jaar twaalfde na een loodzware waaier- en regeneditie van de Scheldeprijs.