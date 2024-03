maandag 11 maart 2024 om 14:21

Geen breuken geconstateerd bij Richard Carapaz na val in Tirreno-Adriatico

Richard Carapaz kan opgelucht ademhalen: de Ecuadoraan heeft geen serieuze blessures overgehouden aan zijn valpartij in de slotetappe van Tirreno-Adriatico. Dat meldt zijn ploeg EF Education-EasyPost op sociale media.

Er leek in de vlakke slotrit naar San Benedetto del Tronto geen vuiltje aan de lucht voor Carapaz, maar met minder dan dertig kilometer te gaan ging de 30-jarige klimmer hard tegen de vlakte. De olympisch kampioen van Tokio bleef languit op de grond liggen en bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen en Tirreno-Adriatico uit te rijden.

Zijn Amerikaanse werkgever heeft nu echter goed nieuws: de winnaar van de Giro d’Italia 2019 komt met de schrik vrij. “Richard liep schaafwonden op bij zijn crash in Tirreno-Adriatico, maar uit röntgenfoto’s kwamen geen breuken of ontwrichtingen aan het licht. We zullen zijn toestand de komende dagen in de gaten blijven houden. We wensen je een goed herstel, kampioen!”

Carapaz begon zijn seizoen in januari in eigen land met de nationale kampioenschappen. De ronderenner kroonde zich tot tijdritkampioen van Ecuador en reed in de wegrit naar de zilveren medaille. Ook in de daaropvolgende Tour Colombia was hij succesvol, met winst in de koninginnenrit en een tweede plaats in het eindklassement. In zijn eerste Europese koersen van 2024 kon Carapaz nog geen potten breken.