Geen breuken geconstateerd bij Lars van den Berg na val in Algarve

Lars van den Berg heeft een geruststellende diagnose te horen gekregen na zijn zware val in de tweede etappe van de Volta ao Algarve. Bij de Nederlandse renner (Groupama-FDJ) zijn namelijk geen breuken aan het licht gekomen. Hij werd gisteravond al uit het ziekenhuis ontslagen.

Van den Berg kwam gisteren zwaar ten val in de etappe met aankomst bergop op de Alto da Fóia. Op iets meer dan vijftig kilometer van de streep was de 23-jarige renner betrokken bij een crash, waarbij hij in de berm terechtkwam. De jonge Nederlander was enige tijd buiten bewustzijn, laat hij aan WielerFlits weten. Na het ongeval werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Pas in de ziekenwagen kwam hij weer bij zinnen.

In eerste instantie werd gevreesd voor een heupbreuk, maar Van den Berg kreeg goed nieuws. Hij bleek namelijk geen breuken te hebben opgelopen bij zijn val. Wel heeft hij diverse verwondingen en kampt hij met hoofdpijn.

Enige minpunt

Na de Ronde van Valencia eerder deze maand, was de Volta ao Algarve de tweede koers van het seizoen voor Van den Berg. Voor zijn ploeg Groupama-FDJ was de opgave van Van den Berg het enige minpunt van de tweede etappe. Zijn teamgenoot David Gaudu bezorgde de Franse formatie namelijk de eerste overwinning van het seizoen door op de Alto da Fóia een ontregelde eindsprint te winnen.

Diagnostic rassurant pour Lars van den Berg, lourdement tombé hier sur la 2e étape du Tour d'Algarve : aucune fracture à déplorer pour notre coureur néerlandais, qui est sorti de l'hôpital jeudi soir. pic.twitter.com/IhzrcZurSp — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) February 18, 2022