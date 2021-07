Geen bollen, wel strijdlust voor Wout van Aert: “Vooral blij voor Sepp”

Na afloop van de etappe met aankomst in Andorra werd Wout van Aert verrast met de Prix de la Combativité, waardoor hij nog een keer op het podium mocht. Maar de Belgische kampioen was vooral blij voor ploegmaat Sepp Kuss. “Hij werkt altijd voor anderen, eindelijk is het eens zijn dag.”

Dat onderweg snel de kaart van Sepp Kuss getrokken werd, vertelt Van Aert voor de camera van France 2. “We waren met drie mee voorop. Belangrijk was dat er goede communicatie was, want we hadden ook nog Jonas (Vingegaard, red) in de groep met de gele trui. Mocht hij steun nodig hebben, moest iemand zich laten afzakken.”

“Steven (Kruijswijk) voelde zich de minste, loste als eerste en liet zich snel inlopen. Ondertussen was duidelijk dat Sepp geweldige benen had. Hij was ook gemotiveerd: hij is dan wel een Amerikaan, hij woont hier samen met zijn vriendin in Andorra op 2.000 meter hoogte. Hij heeft het knap afgemaakt.”

Perfecte dag

“Een verdiende zege”, gaat Van Aert verder. “De mooiste zege uit zijn carrière voorlopig. Het is hem zo gegund. Sepp offert zich altijd op voor de ploeg, nu is het eindelijk eens aan hem. Op die manier is het – net als woensdag met de etappe over de Mont Ventoux – een perfecte dag voor ons geworden.”

Onderweg graaide Van Aert ook nog belangrijke punten mee voor de bollentrui, wat hem op een – gedeelde – derde plaats brengt in dat klassement. France 2 polste hem niet naar die ambities, maar leider Wout Poels gaf aan de Franse zender alvast aan dat hij Van Aert, samen met Woods en Quintana, zeker als een van zijn belangrijkste rivalen ziet.

Niet dubbel plooien

Later bij VTM geeft Van Aert aan niet koste wat kost voor die trui te gaan. “Ik ben per ongeluk in een goede uitgangspositie beland, met dank aan die dubbele punten op de Ventoux. Dan moet ik ze nu ook niet laten liggen. Maar het probleem is dat er ook nog twee ritten boven aankomen, telkens met dubbele punten.”

“Zelfs de mannen die hemel en aarde bewegen voor die bolletjestrui, kunnen nog alles kwijtspelen. Dat is een beetje het rare systeem in de Tour. Daarom ga ik mezelf er ook niet helemaal dubbel voor plooien.”