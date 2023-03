Geen Arnaud De Lie meer in Parijs-Nice: “Tijd nodig om te herstellen”

Zoek niet naar Arnaud De Lie in Parijs-Nice vandaag. De jonge Belg van Lotto Dstny zal niet meer aan de start verschijnen van de zevende etappe. De Lie kiest ervoor om rust te nemen en te herstellen van zijn eerste WorldTour-rittenkoers.

“Dat Arnaud De Lie vandaag niet meer zal starten, is besloten na een consultatie met de 20-jarige renner and de staf van de ploeg. Arnaud De Lie zal de nodige tijd nemen om de herstellen van zijn eerste rittenkoers op het WorldTour-niveau en hij zal focussen de rest van het voorjaar”, communiceert de Belgische ploeg Lotto Dstny.

De Lie probeerde in Parijs-Nice meermaals voor de overwinning te gaan. Door slechte positionering in de sprint, lukte het hem echter niet om dicht bij de zege te komen. Een vijfde plaats in de eerste rit naar La Verrière was zijn beste uitslag in de Koers naar de Zon.