Geëmotioneerde Norbert-Riberolle: “Had al materiaalproblemen tijdens verkenning”

Marion Norbert-Riberolle zag haar titelkansen op het BK veldrijden in Lokeren al in de eerste ronde in rook opgaan. Ze had materiaalpech en moest meerdere keren van de fiets. De renster van Crelan-Fristads kwam uiteindelijk huilend als tweede over de streep. “Het is echt frustrerend”, zei ze nog altijd geëmotioneerd in het flashinterview na afloop.

Norbert-Riberolle kampte met een niet goed werkende derailleur, waardoor er al vroeg in de wedstrijd kettingproblemen optraden. “Ik had het probleem al tijdens de verkenning, maar ik dacht dat het opgelost zou zijn”, vertelde ze. “Ik verlies de zege. Het is jammer om te verliezen door mechanische pech.”

Nadat ze in de wisselpost een nieuwe fiets kreeg, stoomde Norbert-Riberolle snel op naar de tweede plek. Aanvankelijk kwam ze zelfs dichterbij de uiteindelijke winnares Sanne Cant. “Ik was echt geënerveerd. Ik heb dat gevoel nog nooit meegemaakt.” De zege zat er echter niet meer in: ze eindigde uiteindelijk op een minuut en twintig seconden van Cant.