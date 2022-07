Geëmotioneerde Merijn Zeeman: “Dit moet genoeg zijn”

Video

Merijn Zeeman moest nog even bijkomen na afloop van de achttiende etappe van de Tour de France. De sportief manager van Jumbo-Visma zag Jonas Vingegaard in de gele trui naar de zege soleren op de slotklim naar Hautacam, in een rit die de Nederlandse formatie volledig wist te controleren. “Een ongelooflijk hoogtepunt”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits.

Vingegaard heeft nu een voorsprong van 3m26s op Tadej Pogačar in het algemeen klassement en lijkt dus op weg naar zijn eerste Tourzege. “Of het genoeg is? Ja, tuurlijk, dat moet genoeg zijn”, aldus Zeeman. Vrijdag volgt er nog een vlakke rit naar Cahors, zaterdag is de individuele tijdrit richting Rocamadour en de Tour kent zondag zijn besluit in de traditionele slotrit naar Parijs.