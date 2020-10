Geëmotioneerde Alex Dowsett: “Het was een heel zwaar jaar” zaterdag 10 oktober 2020 om 17:04

Alex Dowsett vreest voor zijn profbestaan. De Brit heeft nog geen contract voor aankomend seizoen. Zijn zege in de achtste etappe van de Giro d’Italia was dan ook een zeer welkom geschenk. “Het was een heel zwaar jaar. Er is zoveel onzekerheid.”

“Ik werk hard”, doet hij zijn verhaal bij Bernhard Eisel op Eurosport. “Volgend jaar wil ik blijven koersen, want dat is wat ik het liefste doen. Ik wil voedsel op de tafel krijgen voor mijn gezin. Hopelijk verzekert deze overwinning mij voor volgend jaar.”

De 32-jarige Brit probeert door zijn onzekere profbestaan zoveel mogelijk van alle indrukken te genieten. “Je wordt steeds weer een jaar ouder. Elke overwinning kan wel eens je laatste zijn, misschien is dit ook wel mijn laatste grote ronde. Ik probeer hiervan te genieten met mijn ploeggenoten, mijn vrouw Chanel en mijn familie.”

Goede herinneringen met Brändle

Dowsett kwam zaterdag met ploegmaat Matthias Brändle in de vroege vlucht. “De laatste keer dat ik met hem in een vlucht reed (Ronde van Groot-Brittanië in 2014,red.), won hij de rit en greep ik de leiderstrui. Ik wist dat we moesten samenwerken. Nicki Sørensen had ons vanuit de ploegwagen al verteld hoe sterk iedereen in de vlucht was: Very good, very good, very good, very good.”

“Het is een opluchting dat we hebben gewonnen”, eindigt hij. “We kwamen in de UAE Tour al een keer dichtbij met de ploeg en in de Tour de France hebben we ook elke dag gevochten. We kunnen het jaar nu goed afsluiten.”