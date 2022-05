Geëmotioneerde Alberto Dainese: “In laatste kilometers pas van plan veranderd”

Alberto Dainese sprintte in de elfde etappe van de Giro d’Italia naar de winst. De Italiaanse sprinter van Team DSM bleef in de massasprint Fernando Gaviria en Simone Consonni voor. “Ik kreeg in de laatste kilometers ook nog een lead-out van Romain Bardet, we zijn een hecht team.”

De thuisrijder was zichtbaar geëmotioneerd door zijn zege in de Ronde van Italië. “Dit voelt zo goed, het is een etappe in de Giro. Ik kan het eigenlijk echt niet geloven dat het is gebeurd.” Dat heeft er misschien ook mee te maken dat het aanvankelijk het plan was bij Team DSM om met Cees Bol te gaan sprinten, en dus niet met Dainese. “We zijn in de laatste kilometers van plan veranderd, Cees voelde zich niet zo goed.”

“Ik ben dan eigenlijk heel relaxt gebleven in die absolute finale. Ik kreeg in de laatste kilometers ook nog een lead-out van Romain Bardet, ondanks dat hij aan het strijden is voor het algemeen klassement. Dat toont echt dat we een hecht team zijn.”

De sprint zelf was zeer spannend. Pas in de laatste 20 meter kon Dainese zijn fiets voorbij die van Gaviria gooien. “Ik zat in het begin een beetje ingesloten. Opeens zag ik een gat langs links, waardoor ik goed de ruimte had om te sprinten.”