Gedwongen rustperiode voor veldrijdster Lindy van Anrooij

Lindy van Anrooij zal de komende weken niet te zien zijn in het veld. De 25-jarige veldrijdster van Proximus-Alpha Motorhomes-Doltcini, de oudere zus van kersvers Europees kampioene Shirin van Anrooij, heeft last van een slepende rugblessure.

“Zoek de komende weken niet naar mij in de veldritwedstrijden. Uit een MRI-scan van afgelopen week is gebleken dat ik een scheur heb in de bindweefselring van een tussenwervelschijf, het voorstadium van een hernia”, laat Van Anrooij weten via Instagram. “Helaas kan dit alleen genezen met rust en behandelingen van de osteopaat, om de druk van de plek af te halen.”

Krachtverlies

Over een rentree valt nu nog weinig te zeggen. “Hoe lang dit gaat duren, is nu nog onduidelijk. Ik hoop snel weer terug te zijn. Prioriteit is nu om de scheur te laten helen en daarna kunnen we verder kijken. Ik baal hier zelf natuurlijk ontzettend van, maar aan de andere kant ben ik ook blij dat we na twee maanden de oorzaak hebben gevonden voor de constante pijn en krachtverlies in de benen”, aldus Van Anrooij.

De Nederlandse begon haar veldritseizoen in Bredene en reed vervolgens enkele crossen in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Van Anrooij is nog op zoek naar haar eerste top 10-notering van het seizoen. In de Ethias Cross van Meulebeke was ze dichtbij een top 10-plaats, maar kwam ze als elfde over de streep.